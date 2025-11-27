Anteproyecto de Código de Trabajo para Cuba. ¿Quo vadis? (final)

La red de oficinas municipales bajo la dirección de Trabajo y Seguridad Social puede convertirse en un pilar estratégico para vincular oportunidades, formación y protección, beneficiando tanto a empleadores como a trabajadores.

Mirando hacia adelante

El nuevo Código de Trabajo no solo moderniza las normas, sino que abre un diálogo sobre el futuro del empleo en Cuba. La irrupción de tecnologías, la expansión del trabajo remoto y las nuevas formas de independencia laboral demandan una regulación flexible, pero garantista, capaz de proteger los derechos de todos.

Un desafío compartido

Entre los desafíos de su implementación estará mantener el equilibrio entre productividad, dignidad y justicia social, sin dejar a nadie atrás en la transformación del mundo laboral.

El futuro del trabajo ya está aquí y el Código en ciernes parece dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos.