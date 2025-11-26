Gracias por todo, Fidel (+fotos)

A la memoria y el legado del hombre cuya vida entregó a su Patria, Fidel Castro Ruz, se rindió homenaje en la gala por el noveno aniversario de su desaparición física, en la Sala de Conciertos José White de Matanzas.

Una representación del pueblo yumurino y de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio recordaron al Comandante en Jefe, este 25 de noviembre.

Los matanceros se reunieron con diversas y sentidas muestras de afecto por la figura histórica y esencia humana de Fidel.

Con la misión clara de que las convicciones del líder de la Revolución permanezcan en la historia de Cuba, artistas locales rindieron tributo mediante versos, canciones y danzas en un ambiente de respeto y empatía.

Los momentos culturales que amenizaron la jornada estuvieron a cargo de estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte Alonso Pérez Isaac en las manifestaciones de canto y baile con el icónico tema Cabalgando con Fidel, del cantautor Raúl Torres, así como las danzas con las canciones La Era, de Silvio Rodríguez y Nana de adiós, de Karel García.

El proyecto Maravillas de la Infancia al igual que reconocidos declamadores, solistas y repentistas de la localidad incorporaron también sonoridad a la noche con interpretaciones y actuaciones desde el amor.

«Organizamos este evento para patentizar que la continuidad del pensamiento y acción del Comandante en Jefe perdure con el acompañamiento, sobre todo de la juventud matancera», explicó Yaneisy Fuentes López, jefa del departamento Ideológico del Comité provincial del Partido en Matanzas.

Autoridades de la provincia como el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora, Marieta Poey Zamora, así como otros dirigentes y organizaciones de masa, asistieron a la velada conmemorativa.

En la cita quedó plasmado el cariño de una comunidad entera de cubanos que rememoran la figura del líder histórico, gracias a las ideas y enseñanzas que entregó en vida, ejemplo de lucha incesante por los más humildes y la fe en el mejoramiento humano.

La poetisa y amiga suya, Carilda Oliver Labra, no encontró palabras más justas para resumir la esencia del hombre en su canto épico, que celebra el camino de un grande en estatura y valor, ¡Gracias por todo, Fidel!

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de María Eugenia Romero