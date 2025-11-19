Anteproyecto de Código de Trabajo para Cuba. ¿Quo vadis?

Un código con visión de futuro

El Anteproyecto del Código de Trabajo representa un paso decisivo hacia el reconocimiento de la diversidad laboral contemporánea. No solo refuerza el principio del trabajo digno, sino que promueve una gestión del empleo más moderna e inclusiva, integrando en una sola norma las distintas formas de contratación existentes.

Entre sus innovaciones destaca el Servicio de Gestión de Empleo Territorial, que integrará una red de oficinas municipales bajo la dirección de Trabajo y Seguridad Social. Este servicio busca facilitar el acceso al empleo a personas en condiciones de trabajar, con prioridad en jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad o con sanciones penales cumplidas en libertad.

También fortalecerá la capacidad de gestión gubernamental en la generación de empleos dignos, estimulará la participación de personas inactivas para aprovechar mejor los recursos humanos y coordinará programas de formación y capacitación para el empleo.