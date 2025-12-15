Autoridades betancourenses evalúan avances y retos del Programa de Gobierno

PEDRO BETANCOURT.- A la progresiva implementación de los objetivos del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía dedicaron autoridades políticas y gubernamentales de este municipio un intercambio con funcionarios provinciales y locales del Partido, el Consejo de la Administración y la Asamblea del Poder Popular, con sede en el teatro Cuba, de este territorio matancero.

En su condición de intendente del poblado, Gladys Rodríguez López, presentó el análisis del órgano en correspondencia con el Programa, en aras de evaluar la marcha de las acciones emprendidas, señalar las principales insuficiencias que aún persisten y articular políticas más efectivas para garantizar el cumplimiento de las metas económicas y sociales.

Cuestiones como la revisión de las prestaciones monetarias otorgadas por el Estado y el aporte de los productores de leche, granos y viandas a la canasta básica, así como la extensión de las formas de contratación a las empresas y la urgencia de potenciar la innovación científico-técnica en los sectores estratégicos suscitaron la atención de los presentes.

Asimismo, la comunicación institucional fue otro de los puntos debatidos, al considerarse insuficiente para informar con claridad a la población sobre las acciones emprendidas. Los delegados coincidieron en la importancia de habilitar mecanismos más ágiles de información, capaces de fortalecer la confianza pública y vincular de manera eficaz a los ciudadanos con la gestión local.

Finalmente, la sesión concluyó con el agasajo a los cuadros Osmani Aguiar González, responsable de la Comisión Permanente de la actividad productiva y los servicios, y Yainelyn Berberena García, secretaria de la estructura gubernamental, quienes fueron liberados de sus responsabilidades para asumir nuevas funciones, en un gesto que reafirma la confianza en el relevo político-administrativo del municipio.

Fotos: Asamblea municipal del Poder Popular en Facebook