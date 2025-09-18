Bolondrón articula respuesta interinstitucional a demandas ciudadanas

PEDRO BETANCOURT.- Autoridades políticas, gubernamentales y representantes de entidades administrativas desarrollaron un ejercicio de articulación territorial en la demarcación bolondronense de este municipio, enfocado en el análisis y seguimiento de las principales demandas formuladas por la ciudadanía por medio de sus delegados.

La jornada permitió actualizar el estado de las gestiones en curso y definir compromisos operativos para su atención.

En el encuentro, según refirió a nuestra emisora Yamilet Aldama Oviedo, presidenta de dicho Consejo Popular, se abordaron incidencias vinculadas al suministro energético, la gestión de residuos sólidos, el mantenimiento de la infraestructura comunitaria y la atención diferenciada a núcleos en situación de vulnerabilidad.

El intercambio incluyó además la evaluación de los resultados derivados de los controles populares y el análisis del desempeño institucional en la tramitación de las inquietudes ciudadanas. Se revisaron indicadores de cumplimiento vinculados a las acciones de prevención y asistencia social, con énfasis en la articulación intersectorial y el fortalecimiento del trabajo comunitario como eje transversal.

Aldama Oviedo precisó que la agenda contempló también el examen de las estrategias locales para el incremento de la producción de alimentos, mediante el aprovechamiento de patios, parcelas y sistemas de autoconsumo. Asimismo, se discutió la implementación de políticas sociales en el poblado, en coordinación con estructuras de base, organismos gubernamentales y organizaciones comunitarias.

Como colofón, se presentó el cronograma de asambleas para la consulta del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo, concebido como un proceso participativo y deliberativo de suma importancia para garantizar los derechos y deberes de la masa trabajadora del país y, por consiguiente, potenciar su bienestar y desarrollo.

Fotos facilitradas por la entrevistada.