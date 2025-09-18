La comunicación es un puente que construimos entre todos

Recibí una reflexión de un matancero que nos hace pensar. Es una invitación abierta, especialmente dirigida a los compañeros de la Empresa Eléctrica de Matanzas.

El mensaje dice así:

«Apreciado equipo de Comunicación de la Empresa Eléctrica provincial.

«Como ciudadano afectado por los frecuentes apagones, reconozco y valoro el esfuerzo que realizan por mantenernos informados a través de su canal de Telegram. Sé que no es una tarea fácil.

«Sin embargo, humildemente, quisiera hacerles una invitación pública para reflexionar juntos. Muchas veces, la información, aunque sea actualizada al minuto, no logra aclarar nuestras dudas más urgentes.

Por ejemplo, leer que el ‘déficit de generación es de 133 MW’ o que ‘es necesario apagar circuitos no apagables’ son datos técnicos muy necesarios, pero para la mayoría de las familias resultan abstractos. ¿Qué significa eso para mi barrio? ¿Para mi cuadra? ¿Cuándo podremos realmente esperar el regreso de la luz?

«Les extiendo esta invitación: ¿Podríamos conversar sobre cómo hacer que esta comunicación vital sea aún más efectiva? Los invito a que asistan a un espacio de radio, a micrófono abierto, para que juntos, ciudadanos y especialistas, encontremos la manera de que la información no solo sea precisa, sino también práctica y esclarecedora para quienes más la necesitamos.

«Estoy seguro de que la dirección de la radio, con gusto, buscaría un espacio para ese diálogo necesario.

«Agradecemos su incansable trabajo y confiamos en que, mejorando la comunicación, podemos apoyarlos mejor y sobrellevar juntos esta situación compleja.

«Atentamente, un ciudadano que quiere entender y ayudar.»

Somos muchos los compartimos esta reflexión. Por eso la extendemos a nuestros amigos de la Empresa Eléctrica de Matanzas, con el mayor respeto y la voluntad de ser útiles. La comunicación es, al fin y al cabo, un puente que construimos entre todos.