Destacan urgencia de que Cuba avance hacia una soberanía digital

La Universidad de Matanzas capacita a estudiantes, profesores y trabajadores de otras empresas del área tecnológica sobre el uso de las nuevas tecnologías. Precisamente con ese objetivo Roberto García, profesor de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, impartió una conferencia sobre inteligencia artificial donde destacó la urgencia de que Cuba avance hacia una soberanía digital y desarrolle sus propios modelos de lenguaje.

Durante su intervención, García explicó que el propósito del encuentro es trasladar a distintos tipos de empresas el conocimiento acumulado sobre inteligencia artificial y mostrar cómo estas tecnologías ya transforman la industria, la economía y la academia. Recordó que desde la aparición, en noviembre de 2022, de los modelos de lenguaje como ChatGPT, se produjo una revolución tecnológica que democratizó el acceso a estas herramientas.

El profesor señaló que antes era necesario dominar la programación o poseer una alta especialización para interactuar con sistemas de IA, mientras que hoy basta con la capacidad de escribir para obtener resultados complejos. Esta democratización, dijo, cambia la manera en que se concibe y utiliza la tecnología en el día a día.

Finalmente afirmó que aunque los retos son grandes, Cuba cuenta con talento y preparación para seguir avanzando en la incorporación y creación de soluciones basadas en inteligencia artificial.