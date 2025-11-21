Fomentan valores en los escolares de Jovellanos

JOVELLANOS.- La escuela primaria Abel Santamaría Cuadrado, en este municipio matancero, se convirtió en escenario de reflexión y compromiso durante un encuentro para la formación de valores en los educandos, con énfasis en la prevención de la violencia.

Los educadores de la institución se reunieron para reconocer las múltiples formas en que la violencia puede manifestarse, así como las profundas afectaciones que genera en los ámbitos personal, familiar y social.

Durante el encuentro se abordaron temas como el acoso escolar, la violencia verbal, física y psicológica, y se promovió el respeto, la empatía y la convivencia pacífica como pilares fundamentales para una comunidad educativa saludable.

Los participantes coincidieron en que identificar estas conductas nocivas es el primer paso para erradicarlas y construir entornos seguros y armónicos en los centros escolares y las familias.

La actividad reafirmó el compromiso de la escuela con la formación de valores y el desarrollo integral de sus estudiantes y la prevención de cualquier forma de violencia desde edades tempranas porque educar para la paz es sembrar futuro.