Jagüey Grande fortalece su preparación durante el Día Nacional de la Defensa

Con la participación de la presidenta del Consejo de Defensa municipal, Hanny Martínez Martínez, comenzó en Jagüey Grande la jornada correspondiente al Día Nacional de la Defensa, dedicada a fortalecer la preparación, organización y capacidad de respuesta del territorio ante situaciones excepcionales.

Durante el ejercicio se desarrollaron diversas acciones, entre ellas la desconcentración de alimentos en el mercado La Terminal, con la participación de los subgrupos de Alimentos y Transporte, así como la ocupación de una obra protectora ante un golpe aéreo limitado.

Asimismo, se realizaron ejercicios combinados y labores de saneamiento en el casco histórico, con la limpieza de drenajes fluviales por brigadas especializadas y el apoyo del transporte.

En el ámbito de las comunicaciones, el grupo de Informática y Comunicaciones demostró alternativas para garantizar los enlaces ante posibles interrupciones telefónicas, mediante el apoyo de colombófilos y radioaficionados.

También se ejecutaron reparaciones de averías en las comunicaciones, mientras el Grupo de Orden Interior desarrolló acciones dirigidas a la protección de los recursos, con la captura de un individuo implicado en el robo de aceite de transformador.

Como parte de la jornada, se efectuó una visita al Sistema de Atención a la Familia, institución que garantiza alimentación a personas vulnerables, y un acto de reconocimiento y reafirmación revolucionaria a grupos y subgrupos por su compromiso y disposición en la defensa de la Patria.

Las actividades concluyeron con las palabras de Hanny Martínez Martínez, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la preparación y capacidad de respuesta del territorio.

Radio Victoria de Girón