La relevancia de contar con cuadros preparados

La relevancia de contar con dirigentes suficientemente preparados lo confirma el Simposio sobre preparación y superación para cuadros y reservas, convocado por la Universidad de Matanzas para el 21 de octubre a las 8 y 30 am en el teatro Julio Antonio Mella.

La M. Sc. Jacquelín Armas, jefa del departamento a cargo de esta materia en la casa de altos estudios, precisó que pueden participar directivos principales de instituciones del territorio, por ser responsables máximos del cumplimiento de la política de cuadros y del subsistema de preparación y superación.

De igual manera es de interés para el conjunto de especialistas que atienden la actividad, ya sean en el desarrollo del trabajo con los cuadros, jefes de Recursos Humanos o Capital Humano, entre otros.

El simposio devendrá momento de reflexión e intercambio sobre el trabajo realizado, así como también presentará la proyección para el venidero 2027, desafío que deberá trabajarse y enfrentarse estrechamente unidos en el contexto actual.

Las instituciones entregarán las solicitudes correspondientes a sus demandas después de realizado su diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación, publicó la Universidad de Matanzas en su perfil de la red social Facebook.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas.