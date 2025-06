Los juristas en Cuba: realidad actual desde nuestro sur (III)

Al hacer una válida generalización de las multifacéticas actividades del jurista, pueden distinguirse con claridad varios grandes modos de actuación del egresado:

La asesoría.

La representación.

El rol de consultores.

La mediación.

La negoción empresarial.

El control y preservación de la legalidad, matizado todo ello por la juridicidad constitucional, que no es otra cosa que compulsar al cumplimiento desde el texto constitucional, no solo de la normativa constitucional, sino de las leyes y demás disposiciones jurídicas.

La impartición de justicia.

Cierto es que reviste capital importancia la función jurisdiccional y la Fiscalía, por sus exigencias y requerimientos, por lo que encuentra mejores condiciones de desarrollo en la formación posgraduada. Sin embargo, por razones coyunturales se determina su inclusión entre las maneras de desempeño a que debe tributar la carrera, pues el currículo universitario no debe concebirse de espaldas a la realidad social para la que se proyecta.

La asesoría jurídica y la labor de consultoría son modos de actuación muy importantes en el desempeño de los juristas. Es cierto que a estos temas, quizás con una visión muy reduccionista, se les ha conferido a los juristas que se desempeñan en los organismos, empresas, instituciones, etc. Su actuación no se limita sólo a ello, aunque por características muy propias del caso cubano y el desconocimiento de directivos y empresarios, estos no ven al jurista como miembro obligado de los consejos de dirección o del equipo que dirige una entidad.

Resulta indudable el vínculo existente entre políticas públicas, el Derecho, la ciencia y la cultura política, por cuanto los componentes y contenidos de esta última se expresan siempre en el proceso que instituye la selección, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y del rol que juegan los profesionales, entre ellos, los del sector jurídico y sus asistentes y empleados.

Doctor en Ciencias Políticas. DEA en Filosofía del Derecho. Profesor Consultante.