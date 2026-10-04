Promueven la no violencia en las escuelas de Jovellanos

Jovellanos.- Desde el matutino, las instituciones educativas en este municipio dedicaron una jornada especial a la campaña “No a la violencia”, iniciativa que brinda oportunidades a los educandos para inculcar la paz, solidaridad y respeto.

La actividad se desarrolló en las primarias y secundarias del territorio con la participación activa de estudiantes y docentes, quienes reafirmaron que la educación es la vía para transformar conductas y sembrar una convivencia armónica.

El objetivo principal es crear una sociedad más justa y pacífica con la participación activa de la comunidad educativa, promoviendo el diálogo, la empatía y el rechazo a toda forma de agresión dentro y fuera de las aulas.

Con estas acciones, Jovellanos fortalece la formación integral de sus estudiantes y las escuelas se consolidan como espacios para cultivar valores esenciales para la vida en sociedad, garantizando que las nuevas generaciones crezcan con dignidad, oportunidades y respeto hacia los demás.