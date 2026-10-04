Guiteras: nueva prueba neumática en el RAT definirá arranque esta noche

Tras la terminación de los trabajos en el serpentín del recalentador de alta temperatura (RAT), de la central térmica Antonio Guiteras de esta ciudad de Matanzas, el sistema será sometido a una nueva prueba neumática para iniciar el arranque.

Especialistas consultados al respecto, coincidieron en afirmar que es muy posible que inicie el encendido de la caldera en la noche, de tal forma que la sincronización ocurra durante en las primeras horas del amanecer.

La víspera, la prueba neumática en el RAT evidenció fallos en dos tuberías del serpentín, cuya solución debía acometerse en la tarde y la noche.

Así lo apuntó el ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, quien precisó que el examen hidráulico demostró hermeticidad en los sectores que trabajan con agua, mientras que la prueba neumática, con aire, reveló la falla en un sistema que labora con vapor.

Luego de los trabajos de corte, confirmación, soldadura y control metalográfico en las tuberías afectadas, ya en terminación, la unidad queda en condiciones de iniciar el arranque.