Reino Unido destituye a su embajador en EE.UU. por vínculos con el caso Epstein

El gobierno británico ha destituido al embajador en Washington tras revelarse su presunta relación con el entorno del empresario Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores. La decisión se adoptó luego de que medios internacionales publicaran documentos judiciales que vinculan al diplomático con reuniones privadas organizadas por Epstein en Nueva

York.

Aunque el embajador no enfrenta cargos penales, la presión política y social obligó a Londres a actuar con rapidez para preservar la integridad institucional. La cancillería británica ha iniciado una investigación interna, mientras organizaciones defensoras de derechos infantiles exigen

mayor transparencia.

Este nuevo giro reaviva el debate sobre las redes de poder que protegieron durante años los delitos de Epstein y pone en tela de juicio los mecanismos de control en la diplomacia internacional.

Más allá del escándalo urge recordar que la protección de la infancia no puede depender de coyunturas. La salud física y emocional de los niños debe ser prioridad absoluta. Frente a casos como este la sociedad tiene el deber de garantizar entornos seguros, libres de abuso y explotación.