Ferias agropecuarias lejos de complacer (+fotos)

Las ferias agropecuarias andan lejos de complacer en la ciudad de Matanzas, y así lo señaló Mario Sabines Lorenzo, el primer secretario del Comité provincial del Partido, luego de su habitual recorrido por estos espacios.

“Como de costumbre, caminamos las ferias, intercambiamos con las personas que acuden, con los vendedores así como con los funcionarios que están al frente de cada una de ellas. ¿Por qué aún no estamos conformes con las ferias integrales?”

La interrogante se la formuló al tiempo que reconoció que “esto sucede a pesar de que se logran niveles superiores en la cantidad de toneladas a la venta así como variedad de productos de todas las formas de gestión”.

Sin embargo, cuestionó que no concurren todas las formas productivas planificadas a las ferias, ni tampoco se cumple con lo físico, pues no llegamos a las toneladas de productos agrícolas (viandas) planificados.

Sabines insistió en que se violan algunos precios aprobados para productos agrícolas, y que algunos concurrentes permiten que productos agropecuarios caigan en manos de revendedores.

Admitió que aún no se logra el impacto en la venta por canales digitales, y se violan precios de productos aprobados centralmente.

Sabines prometió en su perfil de Facebook que sobre todo ello se va trabajando para enfrentar y eliminar esas distorsiones.

En su habitual encuentro de los lunes con las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio, reflexionó que comida hay, pero lo que fallan son los controles de las producciones para que cada renglón llegue a su destino.

Fotos: Tomadas del Facebook de Mario Sabines Lorenzo.