GEYSEL: Punto de giro

La empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Técnicos GEYSEL en esta provincia de Matanzas, incrementará la potencia disponible en sus doce emplazamiento de motores hasta los 46 MW, a partir del montaje de nuevas unidades de 1.8 MW donados por la República Popular China y la recuperación de las existentes.

El ingeniero Misbel Palmero Aguiar, director de la entidad perteneciente a la Unión Eléctrica, comentó que disponen de 54 motores, con una potencia instalada de casi 80 megavatios en varios municipios como los de Ciénaga de Zapata, Colón, Varadero y en la ciudad yumurina.

Precisó el especialista que se aprecia un fortalecimiento de la generación distribuida puesto que profundizan trabajos de alistamiento y sustitución de motores en buena parte de las doce baterías en explotación.

Es muy posible que no alcancemos al fin de año los casi 80 megavatios de potencia instalada, precisó Palmero Aguiar, pero si podemos asegurar la generación de 46 MW estables, una fortaleza ante demandas del sistema electro energético nacional de tal forma que pueda garantizar energía rápida ante desastres naturales, mantener la vitalidad en centros de importancia, e incluso, facilitar el arranque de unidades térmicas.