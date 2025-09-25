Sesiona en Matanzas reunión nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí

En esta sesión de trabajo, aprobarán el documento normativo, titulado Luz Verde, que regirá su acontecer en los próximos tres años; nos referimos a sus principales procesos y eventos, junto a las relaciones de trabajo entre los ministerios de Educación y Cultura.

En el evento central de la Brigada Instructores de Arte José Martí se debaten las líneas de trabajo de ese movimiento juvenil. Participan el presidente nacional de la Brigada de Instructores José Martí, Carlos Castillo Mojena, y el presidente provincial Eddie Tabares Daniel; el subdirector provincial de Cultura, Noslén González Sosa; y la directora provincial de Educación, Adys Bernal junto a miembros de esa instancia.

Los asistentes han visitado en la ciudad la biblioteca Gener y del Monte y el Castillo de San Severino, entre otras instituciones.

La brigada es ese núcleo que posee retos tales como enaltecer la profesión y aportar desde el desarrollo local, los procesos socioculturales en cada provincia.

Durante más de dos décadas, la Brigada José Martí ha trabajado incansablemente para promover el arte y la cultura en nuestra sociedad, inspirando a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a explorar el maravilloso mundo de las artes, desde la apreciación y la creación artística.