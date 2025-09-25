25 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Sesiona en Matanzas reunión nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí

25 de septiembre de 2025 María Elena Bayón Mayor
Matanzas constituye la sede en estos días de la reunión ampliada de la Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, con vistas a la próxima celebración de su aniversario 22
Matanzas constituye la sede en estos días de la reunión ampliada de la Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, con vistas a la próxima celebración de su aniversario 22, el 20 de octubre venidero, fecha a la cual arriban con muchos compromisos y encargos sociales para beneficio de la cultura nacional.

En esta sesión de trabajo, aprobarán el documento normativo, titulado Luz Verde, que regirá  su acontecer  en los próximos tres años; nos referimos a sus principales procesos y eventos, junto a las relaciones de trabajo entre los ministerios de Educación y Cultura.

En el evento central de la Brigada  Instructores de Arte José Martí se debaten las líneas de trabajo de ese movimiento juvenil. Participan el presidente nacional de la Brigada de Instructores José Martí, Carlos Castillo Mojena, y el presidente provincial Eddie Tabares Daniel; el subdirector provincial de Cultura, Noslén González Sosa; y la directora provincial de  Educación, Adys Bernal junto a miembros de esa instancia.

Los asistentes han visitado en la ciudad la biblioteca Gener y del Monte y el Castillo de San Severino, entre otras instituciones.

La brigada es ese núcleo que posee retos tales como enaltecer la profesión y aportar desde el desarrollo local, los procesos socioculturales en cada provincia.

Durante más de dos décadas, la Brigada José Martí ha trabajado incansablemente para promover el arte y la cultura en nuestra sociedad, inspirando a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a explorar el maravilloso mundo de las artes, desde la apreciación y la creación artística.

Más entradas

Ferias agropecuarias lejos de complacer (+fotos)

25 de septiembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán

GEYSEL: Punto de giro

25 de septiembre de 2025 José Miguel Solís

Aeropuerto de Varadero de aniversario (+fotos)

25 de septiembre de 2025 Dunia Bermúdez Sañudo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *