Sobre el Autismo, útil diálogo en la Sala White de Matanzas

Sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), características, formas de apoyo a las familias y diagnosticados con esta condición del neurodesarrollo, se dialogó durante el nuevo espacio «VIDA» con sede en la Sala de Conciertos José White de Matanzas.

La joven iniciativa del Centro provincial de la Música de Matanzas contó en su primera entrega con la presencia de la Doctora en Ciencias Inalvis Gómez Leyva, profesora de la Universidad de Matanzas, dispuesta a intercambiar con familias y especialistas de la institución acerca del espectro autista.

Esther Lidia Izquierdo León, abuela de un pequeño con autismo, afirmó la necesidad de mantener estos espacios ante las herramientas que ofrecen para hacer de la vida de niños como su nieto más bonita y llena de oportunidades, así como también aportar a su desarrollo.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Izquierdo León refirió que al ser esta una condición poco conocida en la sociedad, resulta muy útil la información brindada por especialistas en el tema, y las experiencias de otras madres con niños mayores, para saber como actuar.

Para Elianis Enrique Domínguez ser mamá de «un niño azul» deviene el motor impulsor de muchas alegrías, ante la primera palabra, el primer gesto, el primer abrazo y a su vez supone un camino colmado de incertidumbre, de impotencia al no poder lograr muchas veces lo que se quiere.

¿Cómo regular la conducta? ¿Cómo lograr la inclusión y el reconocimiento en la sociedad? ¿Cómo acceder a tratamiento especializado para las familias? entre otras interrogantes dejaron abierta la cita, dirigida además a proporcionar a las familias un espacio para confraternizar y expresar sentimientos.

El último martes de cada mes el otrora Liceo Artístico y Literario de Matanzas, abrirá sus puertas para recibir a aquellos interesados en cultivar nuevos conocimientos, siempre necesarios para hacer de la VIDA el camino mejor.

ACN