Un acercamiento preliminar a los Servicios Necrológicos en Matanzas

Tras el estado actual de los servicios necrológicos en la provincia de Matanzas, que generan quejas de la población, iniciamos una serie de trabajos periodísticos para conocer las causas y contrastar las diversas fuentes de información.

Las insatisfacciones se relacionan con la demora en la recogida de los cadáveres, tanto en los hospitales como en las viviendas, según se refiere motivado por el déficit y mal estado de los carros fúnebres.

Además, se señala la falta de coronas y cojines de producción estatal, lo que obliga a recurrir a particulares y MIPYMES con precios elevados, así como la mala calidad de los sarcófagos, entre otros problemas.

En este reporte, nos enfocaremos en lo relacionado con los ataúdes. En Matanzas existen dos fábricas dedicadas a la confección de las cajas mortuorias: una en la ciudad cabecera de la provincia y la otra en Cárdenas.

El establecimiento de la Ciudad Bandera es una entidad estatal administrada por Servicios Comunales, mientras que la de la urbe pertenece a la MIPYME Servicios Constructivos Marzo, reconocida también por Servicios Comunales.

Para la realización de este comentario visité únicamente la fábrica de Matanzas, ubicada en la calzada de San Luis, en el mismo lugar donde antes funcionaba la estatal. Al llegar, observé un ritmo de trabajo inusual, al menos para muchos centros laborales. Todos los trabajadores estaban ocupados; no vi a nadie con el celular en mano ni perdiendo el tiempo.

Al identificarme, fui atendido por Marzo, el presidente de la MIPYME, quien me mostró todo el proceso productivo y pude constatar que los sarcófagos tienen buena calidad, al punto de que dejó caer uno y no sufrió ningún desajuste.

Las cajas mortuorias, tanto las producidas por la MIPYME como las del Estado, se facilitan de forma gratuita a los familiares del fallecido subsidiadas por el Estado cubano.

En el recorrido también visité el almacén y pude ver que la tela utilizada para vestir los ataúdes cumple con los parámetros de calidad. “En este momento, explicó Marzo, no contamos con tachuelas debido a la falta de existencia en el mercado interno, por lo que utilizamos clavos pequeños. Esto afecta la estética del trabajo, aunque la calidad física es excelente».

Los sarcófagos son distribuidos por Servicios Comunales, por lo que ninguna de las fábricas tiene relación con su ubicación y en cualquier municipio puedes encontrar ataúdes fabricados por uno u otro taller.

Esta es una arista del actual panorama de los servicios necrológicos en Matanzas, un tema que genera preocupación en la población y nosotros seguiremos dándole seguimiento.