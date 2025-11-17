Barcelona vuelve al Camp Nou este 22 de noviembre

El FC Barcelona regresará al Camp Nou este 22 de noviembre, cuando reciba al Athletic Club de Bilbao, después de más de dos años jugando como local en el Estadio Olímpic Lluís Companys debido a las obras de remodelación.

El club atraviesa la etapa final del proceso de reapertura, con la estructura principal ya habilitada y trabajos pendientes en accesos, sistemas de seguridad y servicios internos. Tras estas tareas, la inspección definitiva permitirá el uso parcial del estadio.

La institución cuenta con la licencia de ocupación para la fase 1A, que autoriza un aforo de 25.991 espectadores en la Tribuna y el Gol Sur. No obstante, el Barcelona proyecta avanzar hacia la fase 1B, que ampliará la capacidad a 45.401 personas con la habilitación de la grada lateral.

El retorno se enmarca en el plan de modernización del proyecto Espai Barça, que prevé una apertura progresiva del recinto a medida que continúe la obra durante la temporada.

Durante este tiempo, el cuerpo técnico mantuvo su planificación habitual a la espera de la confirmación oficial de la fecha, que ahora queda establecida para el encuentro ante el conjunto bilbaíno.

El partido marcará el cierre de una etapa transitoria para el equipo y sus aficionados, y supondrá el inicio de una nueva fase en la utilización del estadio remodelado.