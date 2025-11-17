Especialistas del Mincin supervisan en Matanzas avances de proyecto Bodega digital

La visita supervisó la calidad de las obras constructivas en la Oficina del Registro del Consumidor (Oficoda) en el Consejo Popular Playa, entidad que será pionera en la provincia en la automatización de la información y los trámites a realizar.

El encuentro facilitó el intercambio con los expertos de Xetid, desarrolladores de la aplicación y a cargo además de la instalación de la tecnología que facilite la conectividad necesaria para este novedoso propósito.

En presencia de los máximos representantes de la Dirección provincial de Comercio en la provincia, los funcionarios del Mincin dialogaron con el colectivo de la Oficoda acerca de la importancia de la materialización de esta iniciativa.

El proyecto Bodega Digital, busca digitalizar los procesos y trámites entre la Oficoda y los consumidores, e incluye en la primera etapa a la unidad minoristas Los Combatientes.

Los clientes de este establecimiento podrán conocer desde su celular mediante una aplicación los productos existentes, el comportamiento de la canasta familiar normada, realizar compras mediante plataformas de pago, así como gestionar solicitudes y tramitaciones sin necesidad de trasladarse hasta la Oficoda.