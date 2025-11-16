Solidaridad de Servicios Médicos cubanos Matanzas con provincias orientales

La solidaridad con el Oriente cubano no termina. El colectivo de trabajadores de la Sucursal matancera de Servicios Médicos Cubanos acopió 29 cajas con recursos varios destinados a provincias afectadas tras el paso del huracán de Melissa, en el pasado mes de octubre.

Mercedes García Maceiras, secretaria general del buró sindical, agradeció a los profesionales y técnicos de la Salud la respuesta dada, manifestación del “espíritu humano propio de nuestra gente, que tantas veces ha realizado compartido lo que tiene”, manifestó.

Desde el Secretariado provincial del Sindicato de Trabajadores de la Salud expresaron el “gran orgullo de representar a un colectivo de que siempre es el primero en dar el paso al frente ante cualquier tarea, todos altruistas y comprometidos con la revolución y el pueblo cubano”.

García Maceiras agregó que los donativos fueron realizados por afiliados de la red de consultorios del médico de la familia que funcionan en los hoteles de Varadero, y de la Clínica Internacional, que el pasado 15 de julio llegó a medio siglo de operaciones, convertida en tácito referente de la atención médica a los turistas foráneos.

Cumplir con los compromisos internacionales forma parte de los objetivos de trabajo del MINSAP y en ello se insertan los servicios médicos, incluida la atención a pacientes en el país y con otras opciones de la comercializadora para lograr ingresos provenientes del exterior y dentro de la Isla.

La Clínica Internacional también aportó lo suyo al cumplimiento de los planes, de los gastos, ingreso medio y la exportación de servicios, para que Servicios Médicos Cubanos Sucursal Matanzas mereciera la categoría superior de Vanguardia Nacional, bandera que recibieron en esta memorable jornada.

Servicios Médicos matanceros y sus colectivos se sumaron así a las decenas de centros que en este territorio han abrazado el llamado de la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales, bajo la convocatoria Mis brazos y mi aporte por un trabajador cubano.

