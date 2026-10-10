Acompañamiento profesional para una infancia feliz (+audio)

Ante las problemáticas que enfrenta la familia cubana el Centro de Salud Mental Comunitario de Matanzas tiene como prioridad el acompañamiento profesional que garantice el desarrollo de una infancia feliz.

Entre los motivos de consulta más frecuentes figuran, en las primeras etapas de vida, señales de alerta o alarma de retardo en el desarrollo, en la adquisición de habilidades o la presencia de conductas atípicas que impiden la convivencia adecuada del niño en la casa o la escuela.

Por su parte en la etapa de la adolescencia, las visitas al centro responden a cuadros de inestabilidad emocional relacionados con síntomas de ansiedad, depresión, con la presencia o no de conductas de riesgo suicidas o adictivas que al final ponen en riesgo la salud del adolescente.

Aún así tiene que ser una prioridad cuidarlos dijo a la Radio la especialista de primer grado en psiquiatría infantil, Nureybis Reyes Caballero.