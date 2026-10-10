Hanyelo Videt: más que una promesa, un presente

En su segunda Serie Nacional de béisbol con los Cocodrilos de Matanzas, el jardinero Hanyelo Videt, natural del municipio Jagüey Grande, continúa demostrando su talento con el elenco occidental.

En la primera subserie de la edición 65 de la lid doméstica de las bolas y los strikes ante Cienfuegos, el jagüeyense se destacó con el madero como segundo bate y también en la defensa del jardín derecho de los vigentes monarcas del béisbol cubano.

Videt compiló para 438 de promedio ofensivo producto de siete inatrapables en 16 turnos, de ellos tres extrabases, entre los que aparecen un cuadrangular y dos dobles; además, impulsó cuatro anotaciones.

“No salgo presionado al terreno de juego; salgo más bien a divertirme y a hacer lo que siempre hago, que es tratar de dar lo mejor de mí para el equipo y para tratar de que la afición que viene a vernos se sienta satisfecha con mi trabajo”, sentenció.

Sobre la preparación previa al torneo, el jugador comentó que este año estuvo más focalizado en trabajar la parte de las pesas para ganar en fuerza y en golpeo para conseguir más extrabases que ayuden a poner la bola en juego y generar jugadas.

El rendimiento de Hanyelo Videt el pasado año lo convirtió en uno de los nombres de referencia en nuestro pasatiempo nacional. Injustamente, el ciclón, como le apodan al explosivo jugador, fue excluido de la selección nacional de mayores que participó en los Juegos Centroamericanos.

El joven, quien en la actualidad forma parte de la preselección nacional para menores de 23 años que participará en el mundial de la categoría a finales de este mes, demuestra con creces que más que una promesa de futuro es un jugador de presente en el béisbol cubano.