Aeropuerto de Varadero de aniversario (+fotos)

Los trabajadores del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer, de Varadero, celebraron el aniversario 36 de su inauguración oficial por Fidel Castro Ruz, el 25 de septiembre de 1989, y dedicaron el encuentro a reafirmar la total solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela.

En el acto reconocieron a los fundadores y jubilados del centro, hombres y mujeres que distinguen por su quehacer en este colectivo Vanguardia Nacional, así como organismos y entidades que apoyan las labores

El momento propició también la entrega del carnet de la juventud a cinco nuevos integrantes que arriban a las filas de la UJC.

El Mariachis Atenas, y estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte amenizaron la actividad.

De igual manera aprovecharon la ocasión para recopilar las firmas de los trabajadores de la terminal aérea como muestra de solidaridad del pueblo cubano con la Revolución Bolivariana.

La fundación del aeropuerto matancero formó parte de un esfuerzo del gobierno cubano por mejorar la infraestructura turística y promover el desarrollo mediante el turismo internacional, especialmente en Varadero una de las zonas más visitadas del país.