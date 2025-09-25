Refuerzan atención sanitaria y gestión comunitaria en Pedro Betancourt

PEDRO BETANCOURT.-Con el objetivo de reforzar la respuesta local ante la compleja situación epidemiológica que atraviesa el territorio, autoridades políticas y gubernamentales de este municipio pusieron en marcha un plan de trabajo conjunto con los delegados del Poder Popular, orientado a consolidar la organización comunitaria y garantizar propuestas oportunas en cada demarcación.

En esta instancia, se definieron como acciones prioritarias la vigilancia sanitaria, la atención a personas en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de los controles populares, así como el acompañamiento directo y diálogo constante con la población, desde una lógica de presencia activa en los barrios y de articulación con los factores sociales.

Entre las tareas de mayor urgencia se hizo hincapié en la necesidad de eliminar los focos del mosquito Aedes aegypti, mediante acciones de higienización, saneamiento ambiental y la realización del autofocal en viviendas, centros escolares y laborales y espacios públicos, en coordinación con los presidentes de los Consejos Populares y el apoyo de las organizaciones de masas, organismos y actores comunitarios pertinentes.

También se abordó el enfrentamiento a las ilegalidades, el delito y las indisciplinas sociales, con énfasis en la prevención, la recuperación de espacios deteriorados y la promoción de entornos saludables. Se insistió, igualmente, en la importancia de potenciar la higiene ambiental y el orden público, como fundamentos para una convivencia armónica y una participación ciudadana más activa y consciente.

Encabezaron la jornada Yonel Estrada Ramírez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; la intendente Gladys Rodríguez López; Danysleidys Fundora García, funcionaria de la estructura partidista local; y Blanca Rosa Torres Milán, presidenta del Consejo Popular de Pedro Betancourt, así como otros representantes de organizaciones políticas y sociales que reafirmaron su disposición de continuar laborando junto al pueblo, desde la cercanía y la acción transformadora.

Foto: Tomada del perfil de la Asamblea municipal del Poder Popular en Pedro Betancourt.