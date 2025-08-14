Agasajo en el turismo por los 99 de Fidel

VARADERO-. El aniversario 99 del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, el 13 de agosto de 1926 en el poblado de Birán de la provincia de Holguín, volvió a reunir en matutinos especiales a directivos y trabajadores del Ministerio de Turismo (MINTUR) en Matanzas.

Las múltiples muestras de cariño al eterno Comandante en Jefe tuvieron una nota alta en el hotel Iberostar Selection Varadero, colectivo de la cadena Cubanacán donde asistieron los nueve Héroes del Trabajo de la República de Cuba, quienes intercambiaron con algunos de los presentes y picaron el cake por la efeméride.

La iniciativa de invitarlos fue de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, una idea abrazada por quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a personas que crearon riquezas por el bien del país, sostuvo Osmar Ramìrez, secretario general de la organización obrera.

“Es un honor contar con su presencia, ustedes que han hecho la revolución desde el puesto laboral”, expresó Jesús Lauzurique, delegado de Cubanacán, al reconocer la valía de estos hombres, la prueba más tácita de lo que significa la laboriosidad. “Gracias por todo”, dijo.

En otras instalaciones como Sol Palmeras, fruto de la primera empresa mixta surgida en esta Isla, gracias a la iniciativa de Fidel, también se honró al impulsor nato de la industria turística cubana. “Aquella vez nos solicitó que el hotel se mantuviera como imperecedero ejemplo en la prestación de los servicios”, recuerda siempre Arnaldo Díaz Hiedra, secretario general del buró sindical de Sol Palmeras, orgulloso de pertenecer a un hotel reconocido por resultados económicos y en la exportación de servicios.

En Arenas Doradas, de Gran Caribe, expresamos el compromiso de cumplir los planes como regalo a Fidel, manifestó José Jesús Maden Machado, secretario general del buró sindical de un hotel que mañana 14 de agosto cumplirá 29 años de su entrada en operaciones en el 1996.

En el sitial histórico, Starfish Varadero efectuó su especial matutino, un encuentro donde de nuevo expresaron la decisión de sobreponerse a las dificultades, cumplir los planes y satisfacer los índices de calidad exigidos, dijo a Trabajadores Yahíma Ortega, secretaria general del buró sindical.

“También, en su honor, protagonizamos una jornada de donaciones de sangre, otra manifestación del carácter altruista de nuestra gente”, consideró Ortega.

“Al hombre que se dio por completo a su país, nos toca reverenciarlo sin cansancios y bien”, exhorta Díaz Hiedra, algo apoyado por directivos y trabajadores de un sector que mucho le debe a Fidel, que con el triunfo de la Revolución no solo asumió la presidencia del organismo dedicado al turismo, sino que fomentó a lo largo y ancho del país centros de alojamiento y recreación, restaurantes y cafeterías, para disfrute de locales y extranjeros.

Fotos: De la Autora.