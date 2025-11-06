Cubanacán Matanzas apoya recuperación en el Oriente cubano

VARADERO.- Norma Llerena Pérez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, abanderó la brigada de turismo de la cadena Cubanacán, integrada por trabajadores de varias instalaciones del principal balneario cubano.

Luego de reconocer la disposición y respuesta inmediata de estos hombres del Ministerio de Turismo en Varadero, Yobany Gil, delegado de Cubanacán en esta provincia, destacó la presencia de este destacamento en Las Tunas, entre las regiones afectadas por los embates del huracán Melissa.

Gil manifestó el alto compromiso de nuestros compañeros para realizar de manera satisfactoria la tarea, como mismo lo han hecho en otros momentos, el más reciente cuando el ciclón Ian afectó la red hotelera y extrahotelera de la provincia de Pinar del Río.

Precisó que al frente de la brigada representativa de los 13 hoteles de Cubanacán en el principal balneario del país está Carlos Miguel López Reyna, subdirector general del hotel Iberostar Selection Varadero, Vanguardia Nacional de la emulación y uno de los alojamientos de mayor preferencia en el destino Cuba.

Vladimir González Rivas y Javier Torrens, son los dos representantes del hotel Starfish Varadero, anunció Yahima Ortega, secretaria general del buró sindical, un destaque también realizado por su homólogo en el emblemático Sol Palmeras, Arnaldo Díaz Hiedra, que ponderó la actitud de José Andrés López Rodríguez y Yusimil Castañeda González.

A esta contribución a la provincia de Las Tunas se suman otras protagonizadas por los integrantes Sindicato provincial de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo en Matanzas (SPTHT), que desde el primer momento del paso de Melissa por el Oriente cubano, iniciaron un movimiento de entrega de objetos materiales y dinero, destinados a quienes fueron seriamente dañados por los efectos de este huracán.

Cubanacán, sociedad mercantil ciento por ciento cubana, fue creada oficialmente el 5 de agosto 1987, sigue consagrada en la preferencia de quienes escogen como plaza de ocio a la Mayor de las Antillas, visitantes que optan por sus instalaciones.

La competitividad de los productos de ocio de esta hotelera ha sido reverenciada con la ubicación de cinco de sus 13 instalaciones en el grupo de los ocho colectivos vanguardias nacionales pertenecientes al SPTHT.

Fotos: Tomadas del Facebook de Yobany Gil.