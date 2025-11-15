Imparten en Cárdenas taller de cocina para niños con discapacidades

CẢRDENAS.- Miembros del proyecto Association Art Carving Thai International (AACATI), cuya sede en Cuba es el Arte Salva, impartieron un taller culinario a jóvenes con necesidades especiales pertenecientes al proyecto Grandes Ilusiones, de este municipio.

La actividad, bajo el nombre Ofrenda para Cachita, abordó temáticas sobre el arte de cocinar por parte de un chef del balneario de Varadero con platos que incluyen calabaza como ingrediente principal, para homenajear a la Virgen de la Caridad del Cobre.

El chef Adolfo Espinosa, lider y fundador de la iniciativa, señaló que la inclusión es el motivo fundamental de la misma, además de darle una posibilidad a jóvenes con necesidades especiales de ser y sentirse útiles.

El proyecto AACATI fomenta la inclusión mediante la realización de actividades para niños con necesidades especiales bajo la premisa del amor como herramienta fundamental.

Las clases con las personas nos vuelven un poco más humildes y a muchos de los que las impartimos nos abrió la posibilidad de iniciarnos en el mundo de la enseñanza de una manera diferente, añadió.

El chef sentenció que es motivo de regocijo cada vez que observa el rostro de los adolescentes iluminarse con una sonrisa tras aprender algo nuevo y poder ponerlo en práctica luego.

AACATI Cuba el Arte Salva muestra las diferentes posibilidades que brinda la inclusión social y cómo la enseñanza de la cocina permite abrir un espacio a personas en búsqueda de crecer.