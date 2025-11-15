Enfatiza Consejo de la Administración betancourense atención a la población

PEDRO BETANCOURT.- A evaluar la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como al seguimiento de los acuerdos del Gobierno local, dedicó el Consejo de la Administración del municipio su más reciente sesión, efectuada en la sede de la Asamblea del Poder Popular.

Según informó a nuestra emisora Mardiel Surí González, vicepresidente de la estructura gubernamental betancourense, la preparación de los colectivos laborales y direcciones de centros respecto al proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno estuvo entre las principales cuestiones del intercambio, al considerarse un paso estratégico para avanzar de manera certera y eficiente en la puesta en práctica de las políticas estatales en el territorio.

La agenda incluyó, además, el estado de la ejecución de los acuerdos con la población, donde se evidenciaron deficiencias en la integración de organismos para dar solución a asuntos pendientes y cierta morosidad en la realización de los objetivos trazados.

Durante la sesión rindió cuenta la Unidad Empresarial de Base de Transporte, con la participación de Juan Carlos Álamo, director de Operaciones de la Empresa provincial de dicho sector. El funcionario explicó que los resultados fueron discretos, aunque se expusieron posibilidades de mejorar la atención a la población y se evaluaron alternativas para incrementar la eficiencia del servicio.

También se presentó un informe de la dirección municipal de la ONAT, donde se reconocieron brechas que persisten en la administración tributaria. Asimismo, la situación de la informatización en la demarcación ocupó un espacio de análisis profundo, con el propósito de identificar limitaciones y proyectar soluciones que permitan perfeccionar la transformación digital en el poblado.

Finalmente, Surí González destacó que el Consejo de la Administración municipal concluyó sus sesiones con el compromiso de implementar los acuerdos de la Asamblea municipal del Poder Popular, corregir las insuficiencias detectadas y continuar trabajando en la búsqueda de soluciones que favorezcan el desarrollo económico y social de Pedro Betancourt.

El encuentro estuvo presidido por Lázaro Plasencia Rodríguez, en sustitución de la intendente del poblado, y contó con la presencia de cuadros administrativos, viceintendentes y directivos de organizaciones de masa y entidades de la localidad.

Fotos facilitadas por el entrevistado.