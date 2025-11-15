Damián Montoya afina detalles para el Torneo provincial de Culturismo

El atleta Damián Montoya se alista para competir en el Torneo provincial de Culturismo en Matanzas este sábado 15 de noviembre, evento al que llega con una preparación mucho más sólida que la del año anterior.

Montoya contó que siempre estuvo vinculado al deporte. Practicó pelota, atletismo y disciplinas de combate, pero con el paso del tiempo la escuela y el trabajo limitaron su práctica.

El gimnasio se convirtió entonces en su espacio principal de entrenamiento y, con los años, decidió tomarse el culturismo con mayor seriedad. “El año pasado empecé de manera oficial”, recordó.

Su rutina actual está organizada en cinco días semanales, con sesiones divididas por grupos musculares: jalones, empujes, piernas con foco en cuádriceps, tren superior y piernas enfocadas en femorales.

Mantiene esta estructura tanto en etapa de volumen como de preparación, realizando solo ajustes menores. Para él, la clave está en sostener una base de ejercicios básicos que impulsen el progreso.

La alimentación ha sido otro punto clave en su evolución. Explica que este año corrigió errores de inexperiencia y aprendió a manejar mejor las fases de volumen y definición.

En volumen, aumenta el consumo total de calorías mediante fuentes accesibles de carbohidratos, grasas y proteínas; mientras que en definición reduce las calorías sin eliminar por completo los carbohidratos para evitar la pérdida de masa muscular.

Entre sus alimentos principales menciona arroz, boniato, plátano, pastas, huevos y pollo.

En cuanto a los suplementos, señala que es un área en la que dio sus primeros pasos recientemente. Comenzó a usar Creatina tras la competencia pasada y, en la preparación actual, incorporó Omega 3 y Magnesio para complementar su recuperación y rendimiento.

Montoya considera que la mentalidad es tan importante como la preparación física. Su experiencia previa le dejó una lección clara: la preparación mental debe comenzar desde el primer día. “El objetivo es superar lo que fuiste capaz de hacer antes. Ver tu avance ya es reconfortante”, comentó.

Competirá en la categoría Men’s Physique hasta 180 cm y llega al evento con un peso de 76.5 kg. Su meta es mejorar el desempeño del año pasado y alcanzar una clasificación al campeonato nacional.

Montoya asegura que está listo para mostrar el trabajo realizado y confía en que esta temporada marcará una diferencia respecto a su debut.