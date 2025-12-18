Instituciones educativas prevén sobre el consumo de drogas entre niños y jóvenes

JOVELLANOS.-En estos días, las instituciones académicas de este municipio han sido escenario de importantes charlas educativas organizadas por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior, con el objetivo de prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fomentar la conciencia y la responsabilidad en torno a los riesgos que implica el uso de sustancias nocivas para la salud.

Las conferencias, dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, han generado espacios de reflexión sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del consumo de drogas, así como sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables.

Bajo el lema “Di no a las drogas”, se ha hecho un llamado a la comunidad educativa a mantenerse alerta y comprometida con la formación de valores que fortalezcan la autoestima, el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables.

Estas acciones, aunque fundamentales en el entorno escolar, deben ser reforzadas también en el ámbito familiar y comunitario. Padres, madres, familiares y vecinos tienen un rol esencial en la prevención, educando con el ejemplo y promoviendo entornos seguros, afectivos y libres de adicciones.

Solo desde la unidad y la participación activa de todos los sectores se podrá construir una comunidad más saludable, consciente y protegida frente a este flagelo.