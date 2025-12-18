Chequean en Matanzas distribución de alimentos a entidades sociales

Durante el encuentro, que contó además con entidades inmersas en este proceso como la Empa, el grupo de Comercio, entre otros, se llamó a priorizar la entrega de arroz para el consumo social, como comedores que fungen como Sistema de Atención a la Familia (SAF), hogares de niños sin amparo familiar, y centros de Salud.

Norma Llerena, miembro del Buró provincial del Partido en Matanzas, exhortó a que estos establecimientos se engalanen y diversifiquen el menú con vistas a brindar un servicio de altura en las fechas señaladas de diciembre, como la del 24 y fin de año.

Convocó a una mayor gestión por parte de los administradores y personal de los SAF, para concretar estás acciones, a la que también pueden contribuir actores no estatales, junto a otros factores de la comunidad.

Asimismo se repasó los aseguramientos para las cenas que se ofertarán al personal de Salud que cumplirá sus guardias médicas en estos jornadas festivas, para la cual se diseñó una estrategia por parte de autoridades del Gobierno, y administrativos del sector de la Salud.

Estas acciones se deben extender, según se orientó, a hogares de ancianos y hogares maternos de la provincia.