Encuentro poético de Isolina Bellas con estudiantes preuniversitarios (+fotos)

18 de diciembre de 2025 María Elena Bayón Mayor
El museo Palacio de Junco fue escenario de un encuentro de la poeta Isolina Bellas Galván con un grupo de estudiantes de onceno grado del IPU José Luis Dubrock  y trabajadores de la instalación cultural.
La idea se corresponde con una iniciativa de la investigadora Olga Lidia González y otros admiradores de la poetisa con el objetivo de apreciar su poesía y recordar sus etapas de estudiante en el Instituto y como miembro del antiguo Taller Literario provincial donde concurrían Carilda Oliver y Digdora Alonso, entre otros creadores.

De sus años del pre, Isolina rememoró al profesor  Raúl Ruiz, museólogo, quien fuera años después Historiador de la Ciudad de Matanzas

En su amena charla, la laureada escritora recomendó a los jóvenes educandos, estudiar y disfrutar de esa etapa tan bella de la vida.

Isolina, miembro de la UNEAC desde hace más de 30 años, es una de las voces más reconocidas en la urbe de ríos y puentes.

Sus libros han sido publicados por las editoriales Gente Nueva, Matanzas y Vigía;  posee además poemas antologados en el país y en el exterior.

Su obra se caracteriza por su fino liris­mo y cuidada factura. Acumula, asimismo, una larga experiencia como escritora y asesora de pro­gramas de Radio.

