Hay Canchánchara en Varadero (+fotos)

La Canchánchara ya no es solo de la ciudad de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus. Ahora también en Varadero se sirve este delicioso cóctel cubano, desde que se abriera el local de la Empresa Palmares en la Avenida 1ra, esquina a 18.

De esta manera en el balneario más famoso de Cuba se rinde homenaje a un trago parte esencial de la cultura cubana, publicó Palmares en su perfil de Facebook.

A la inauguración asistieron Michel Matías, primer secretario del Comité municipal del Partido en Cárdenas, Marilín Rodríguez, representante del Gobierno en la península de Hicacos, e Ivón Cervantes, presidenta del consejo popular de Varadero.

La propuesta integra las novedades con las que esta empresa encara la temporada de alza turística, período de noviembre a abril donde el país recibe sus mayores flujos de visitantes internacionales y, también, sus ingresos en divisas.

Leonor Ravelo, de la dirección de la Empresa Palmares, declaró a Radio 26 el exitoso de franquicias como la Bodeguita del Medio y el Bar Floridita, así que no hay que descartar que igual suerte corra ahora la Canchánchara.

Considerado el cóctel original de esta Isla, inventado en la región oriental, durante la guerra independentista contra España, preparado por los mambises, a base de mezclar aguardiente con miel y cualquier cítrico que tuvieran a mano. Se dice que lo bebían caliente como un trago nutritivo y tonificante.

En Trinidad, al centro del país, surgió un proyecto para preservar la Canchánchara. Se restauró un local, que luego se convirtió en unos de sus sitios más visitados por el turismo internacional.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de la Empresa de Palmares en Matanzas.