Concierto navideño abraza tradiciones culturales de Cuba y Brasil

La Orquesta Cristiana de Cuba, dirigida por el Maestro brasileño Joel Barbosa de Oliveira, protagonizó en la tarde de este martes el Gran Concierto de Navidad en el teatro Sauto de Matanzas, Monumento Nacional. Integrantes de la Banda provincial de Conciertos y la Orquesta Sinfónica de Matanzas, se unieron bajo la batuta del director para interpretar un repertorio musical de villancicos e himnos cristianos.

El espectáculo contó con la presencia en el escenario de importantes músicos del país como la primerísima soprano de Cuba, Bárbara Llanes, y artistas locales como Olga Emilia Blanco, Reinaldo Montalvo y Vanessa Herrera, así como de graduados de la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, quienes se sumaron con sus voces a la banda.

Algunos de los temas clásicos que resonaron durante la cita resultaron Christmas Choral Fantasy, Tu Palabra Escondí y Sublime Gracia, obras de renombre que llaman a celebrar estas fechas especiales en compañía de los seres amados con un abrazo a la fe.

A este evento artístico asistió una notable representación del pueblo yumurino que ansiaba constatar los resultados del intercambio entre dos naciones con tradiciones históricas y culturales afines.