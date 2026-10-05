Jovellanos redobla esfuerzos en limpieza pese a limitaciones

Jovellanos.- El Consejo Popular San Miguel, en este municipio, mantuvo activas las labores de limpieza e higienización durante la semana. La Empresa municipal de Servicios Comunales y Ecomavi ejecutaron la recogida de materiales sólidos, la chapea de áreas con hierba y labores de destupición.

Estas acciones responden a las inquietudes de la población sobre el saneamiento. Trabajadores de Acueducto y Alcantarillado solucionan planteamientos relacionados con filtraciones y reemplazos del sistema público de abastecimiento de agua. Estas acciones buscan eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y otros vectores transmisores de enfermedades. Con ello se protege la salud de los habitantes del municipio.

Pese a las dificultades que imponen la falta de combustible y otros suministros, las entidades implicadas ratificaron su compromiso de avanzar lo mejor posible en la solución de las inquietudes del público.

Estas entidades prevén mantener el trabajo sistemático durante las próximas semanas, con el objetivo de evitar la aparición de nuevos enfermos y garantizar condiciones higiénicas adecuadas. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la participación comunitaria para sostener la higiene y proteger el agua. La colaboración vecinal resulta decisiva para reducir los riesgos sanitarios en Jovellanos. Se continuará trabajando para mejorar la situación actual del municipio, enfrentando con éxito la presencia del mosquito y otras amenazas epidemiológicas durante la actual etapa.