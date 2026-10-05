Jovellanos redobla esfuerzos en limpieza pese a limitaciones
Jovellanos.- El Consejo Popular San Miguel, en este municipio, mantuvo activas las labores de limpieza e higienización durante la semana. La Empresa municipal de Servicios Comunales y Ecomavi ejecutaron la recogida de materiales sólidos, la chapea de áreas con hierba y labores de destupición.
Estas acciones responden a las inquietudes de la población sobre el saneamiento. Trabajadores de Acueducto y Alcantarillado solucionan planteamientos relacionados con filtraciones y reemplazos del sistema público de abastecimiento de agua. Estas acciones buscan eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y otros vectores transmisores de enfermedades. Con ello se protege la salud de los habitantes del municipio.
Pese a las dificultades que imponen la falta de combustible y otros suministros, las entidades implicadas ratificaron su compromiso de avanzar lo mejor posible en la solución de las inquietudes del público.