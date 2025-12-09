La Habana es sede del III Seminario Internacional de Derecho de Turismo

Los principales desafíos jurídicos vinculados a la industria de los viajes en la era de la transformación digital, la inteligencia artificial, las nuevas plataformas, accesibilidad, sostenibilidad y la inversión extranjera, serán debatidos en La Habana del 9 al 11 de este mes, durante el III Seminario Internacional de Derecho de Turismo.

Están convocados juristas y profesionales de esta industria, incluidos ministros, responsables de las administraciones nacionales de turismo, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, académicos e investigadores, profesores y expertos universitarios y representantes de grupos empresariales.

El encuentro se inserta en la proyección de consolidar la materia como rama autónoma del Derecho, al mismo tiempo que promueve una visión sobre la urgente necesidad de una codificación internacional del sector bajo la conducción de ONU Turismo, uno de los organizadores de la reunión, junto con el Ministerio de Turismo (Mintur) y la Universidad de La Habana.

El III Seminario promoverá el análisis sobre la creciente participación de las grandes plataformas en los procesos de comercialización turística, y la necesidad de regular y establecer en beneficio del consumidor-cliente determinados límites de protección.

Otro aspecto en la mira lo serán los retos legales y regulatorios relacionados con los alquileres a corto plazo y los servicios de alojamiento, ofrecidos por anfitriones a través de plataformas en línea; el impacto de los destinos inteligentes en la comercialización y las regulaciones para su desarrollo en un ambiente de ordenación y protección al cliente y al prestador.

Otras áreas para analizar se relacionan con la sostenibilidad y accesibilidad en el entorno de nuevas proyecciones regulatorias. Experiencias normativas, así como también la inversión extranjera entendida como elemento dinamizador del desarrollo turístico.

Según lo publicado por la web de ONU Turismo, el Seminario mantiene su orientación académica y jurídica, y pretende ofrecer una expresión de continuidad en relación con los dos encuentros anteriores, el primero de los cuales tuvo lugar en España y el segundo en Argentina.

Foto: Tomada de la cuenta de X de Juan Carlos García Granda