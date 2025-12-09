Consejo Electoral municipal impulsa cultura política en Pedro Betancourt

PEDRO BETANCOURT.- Rendir homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y reflexionar sobre la trascendencia de su pensamiento en la organización política de la nación fueron los ejes centrales de un ameno encuentro entre autoridades locales y estudiantes del instituto preuniversitario Dionisio Morejón Morejón, que aconteció en la sede del Consejo Electoral de este municipio.

El diálogo, al decir de Amaury Sobrino Castillo, presidente del organismo en el poblado, orientó su atención al análisis del libro Garantes de la Democracia Socialista, tributo al líder histórico de la Revolución cubana y su impronta como vocero de un modelo democrático propio, sobre la base de la participación ciudadana y en la defensa de la soberanía antillana.

De acuerdo con el funcionario, el volumen es fruto del trabajo de un colectivo de autores y reúne 17 historias de vida que evidencian la evolución de los procesos democráticos acaecidos en la Isla, la entrega de quienes han velado por la transparencia y eficacia de estos y, en especial, el notorio accionar de Fidel como impulsor de los primeros sufragios tras el triunfo de 1959.

Sobrino Castillo añadió que los educandos mostraron mayor interés en las raíces del modelo político cubano y la vigencia de los principios que lo sustentan, instó a preservar la memoria de quienes han sido protagonistas en la consolidación de la democracia socialista e hizo hincapié en la responsabilidad de las nuevas generaciones en la continuidad de esa obra con disciplina, conciencia y compromiso social.

Asimismo, el funcionario resaltó la pertinencia de la iniciativa como espacio para fortalecer la cultura política y la formación cívica de los jóvenes, al tiempo que consolida la memoria institucional y rinde tributo permanente al legado del Comandante en Jefe como guía indiscutible de la democracia socialista y símbolo de la soberanía nacional.

Fotos facilitados por el entrevistado.