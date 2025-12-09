Ermita de Montserrat: la cuna de la matanceridad en sus 150 años de historia

Con la aspiración de resaltar la trayectoria de un espacio lleno de tradiciones este lunes tuvo lugar en la Ermita de Montserrat una gala en homenaje a los 150 años de fundado este símbolo de la ciudad.

La primera soprano de Cuba, Bárbara Llanes, la profesora Vanessa Herrera y su cuarteto D’ Cámara, así como la camerata José White, se sumaron a los festejos con un concierto conjunto bajo el nombre Con Amor, con temas clásicos de autoría foránea.

Milvia Rivero Leicea, directora del centro cultural, aprovechó la ocasión especial para agradecer la presencia de figuras locales como el Premio Nacional de Teatro, Rubén Darío Salazar, y el director del Teatro Sauto, Kalec Acosta, así como de la comunidad presente que vitoreó a los artistas.

Otras de las iniciativas durante las celebraciones resultaron, en el horario matutino una presentación de danzas españolas tradicionales con la profesora Kenia Carranza y la Compañía Nova Danza, y un conversatorio con el arquitecto Ramón Recondo sobre el rescate de la iglesia.

La Ermita de Montserrat, sitio emblemático del territorio, constituye una ventana de remembranza para Cuba y el mundo por salvaguardar los valores arquitectónicos y patrimoniales de una ciudad rica en historia.