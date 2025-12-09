Impulsan en Jovellanos liderazgo femenino en el campo

JOVELLANOS.- Con el propósito de fomentar la participación activa de la mujer en la producción agrícola desde una perspectiva de género, este municipio impulsa el proyecto agrosostenible Ellas también producen, una iniciativa que reconoce y fortalece el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la dirección municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que colabora actualmente con 18 fincas lideradas por mujeres del territorio. De ellas, ocho recibieron apoyo material consistente en paneles solares, turbinas, tanques de agua, materiales de construcción y arados, recursos esenciales para potenciar la producción.

Como parte de la planificación para el próximo año se prevé extender este respaldo a las diez fincas restantes, en la medida de las posibilidades, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para todas las productoras involucradas.

Los principales renglones económicos de estas fincas se centran en los cultivos varios, con énfasis en hortalizas, frutas y tubérculos. Además, algunas de ellas se diversifican mediante la cría de ganado menor, destacándose la actividad avicultora y ovina.

Ellas también producen no solo impulsa la producción agropecuaria sostenible, sino también promueve la equidad de género, el empoderamiento femenino y el desarrollo local, consolidando a la mujer como protagonista del presente y futuro del sector agricola en la provincia de Matanzas.