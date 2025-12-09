Adoptan medidas en Matanzas para garantizar servicios básicos

Las estrategias para garantizar servicios a la población en medio de los extensos cortes eléctricos trascendieron este lunes en un análisis que estuvo presidido por el primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo.

En el encuentro se discutieron alternativas para resarcir las averías en dos subestaciones —una en Los Arabos y otra en Jovellanos— aún sin posibilidades de solución; los 22 transformadores dañados que afectan a un número considerable de clientes y otros 36 que limitan el servicio en estaciones de bombeo de agua.

Al cierre de este lunes se acumulaban 98 quejas de servicio, con mayor incidencia en los municipios de Jovellanos y Matanzas.

«Hay circuitos con más de 40 horas sin corriente, pero no se ha podido rotar porque la disponibilidad es mínima, y existen hospitales que presentan roturas en sus grupos electrógenos, lo que complica más la rotación», explicó Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica provincial.

En este sentido, se orientó en los municipios la venta de gasolina para la población en función de la generación mediante plantas eléctricas.

También se analizaron las zonas más afectadas en el suministro de agua, el estado de los equipos de bombeo y la distribución en pipas en los lugares más críticos.

Asegurar la venta de carbón y las estrategias para garantizar la autonomía en los servicios de ETECSA, minimizando la afectación en la esfera de las comunicaciones, trascendieron en la cita, en la que comparecieron igualmente directivos de otros sectores vitales como Educación y Salud.