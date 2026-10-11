Las ideas claves del futuro de Havanatur Varadero

La Sucursal Havanatur Varadero tiene ideas claves para su futuro. Así lo corroboró el Tercer Fórum de Innovación del Turismo, espacio que debatió tópicos como la integración con nuevas agencias privadas, gestión del talento, conectividad internacional y puesta en valor del patrimonio cultural.

Esta agencia de viajes “explora ideas clave para el futuro, en un momento en el que el turismo se reinventa con visión y creatividad”, según lo publicado en el perfil de la red social de Facebook de este importante actor en la industria de ocio.

Al referirse a este espacio, el destacado investigador Milton Francisco González Zayas manifestó: “cuán profesionales, capaces y comprometidos están en este equipo para anticiparse a los hechos, modelar actuaciones en los escenarios que se gestan, involucrar a los jóvenes en la gestión de la innovación y aportar resultados.”

Luego de participar en el Forúm de Havanatur Varadero aseguró que los trabajos distinguidos por su rigor científico metodológico devienen contribuciones en extremo pertinentes, “al reconocer las complejidades del contexto actual del turismo en este destino y aceptarlas como oportunidades y desafíos para seguir avanzando, proveyendo así argumentos al bien ganado reconocimiento que tiene Havanatur como El especialista de Cuba.”

González Zayas expresó que la actualidad, calidad y utilidad resumen la contundencia de lo presentado en un certamen que concedió el Premio Relevante a Estrategias de integración de Havanatur Varadero con las nuevas agencias privadas en Cuba; Premio Destacado a El cliente chino/canadiense en Havanatur Varadero: experiencias, resultados alcanzados y hoja de ruta estratégica para superarlos, cuando se restablezca la conectividad aérea; y Mención a Estrategias para la gestión y retención del talento en las AAVV estatales y Guía básica para interpretar los estilos arquitectónicos en Cuba.

“En Havanatur Varadero las transformaciones económico-sociales del Eje 17–Turismo y las normas legales que las respaldan, han encontrado un terreno fértil en el que ya se siembra y se cosecha”, reiteró el prestigioso investigador matancero.

Ponderó a Havanatur Varadero porque “desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación, hacen por un destino Varadero más próspero competitivo y sostenible.”

Fotos: Tomadas del Facebook de Sucursal Havanatur Varadero.