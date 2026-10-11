Cuidado con el estrés (audio)

El estrés es un enemigo silencioso que afecta a millones de personas en el mundo y Matanzas no escapa de esta realidad.

Es entonces cuando debemos estar atentos a las señales que da el cuerpo para poder combatirlo y si no sabemos cómo, pedir ayuda especializada.

Por ello dialogamos con la Máster en Sexología y Sociedad, la psicóloga matancera Anelkys Reyes Domínguez.