El Palmar de Junco y la candidatura pendiente

El Palmar de Junco debería ser estudiado como candidato a integrar la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), no simplemente por su antigüedad, sino porque en este estadio matancero permanece viva una parte esencial de la historia cultural de Cuba.

El 27 de diciembre de 1874, el Habana Baseball Club y un equipo representativo de Matanzas disputaron allí un partido que la prensa de la época registró como el primer encuentro oficial documentado entre clubes organizados de béisbol en Cuba, una precisión necesaria porque la práctica de la pelota ya existía anteriormente en la mayor de las Antillas.

Aquel partido pertenece a los libros, pero su verdadera importancia está en lo que comenzó a representar desde entonces el Palmar de Junco: un punto de encuentro entre el nacimiento del béisbol organizado y la evolución de una expresión que terminaría convirtiéndose en parte inseparable de la identidad cubana.

Por ese terreno pasó una parte de esa historia y con ella nombres como Esteban Bellán, Martín Dihigo, José de la Caridad Méndez y Adolfo Luque, figuras que ayudaron a colocar a Cuba en capítulos fundamentales del béisbol internacional.

Dihigo, considerado uno de los peloteros más completos de todos los tiempos, estuvo vinculado desde muy joven con los terrenos del Palmar, un detalle que permite entender que su valor no está únicamente en las grandes figuras que allí jugaron, sino también en las generaciones de niños y jóvenes que encontraron en la pelota una posibilidad de futuro.

Esa continuidad constituye quizá su mayor argumento. Existen escenarios deportivos más antiguos, pero el Palmar posee una relación excepcional entre un lugar histórico, un acontecimiento documentado y una tradición que no quedó detenida en el pasado, porque aquel terreno donde se jugaba pelota en el siglo XIX continúa vinculado con la práctica del béisbol en nuestros días.

No es una pieza arqueológica encerrada detrás de una vitrina: todavía hay pequeños que corren detrás de una pelota, entrenadores que corrigen un swing, lanzadores que buscan control y familias que siguen hablando de béisbol, como lo hicieron muchas generaciones antes.

La historia, por tanto no terminó aquella tarde de 1874. Continuó pasando de padres a hijos hasta convertir al Palmar en un hilo conductor entre el nacimiento de la pelota organizada en Cuba y el juego que conocemos hoy.

En 1991 fue declarado Monumento Nacional, reconocimiento que confirmó su importancia histórica y en 2021 ocurrió una coincidencia de enorme significado: Cuba declaró al béisbol Patrimonio Cultural de la Nación y escogió precisamente este escenario para realizar el acto.

El paso siguiente podría ser llevar esa historia más allá de las fronteras nacionales y estudiar seriamente una posible candidatura ante la Unesco.

La propuesta, sin embargo, no debería descansar únicamente en la conocida afirmación de que se trata del estadio de béisbol activo más antiguo del mundo, porque existen otros escenarios deportivos cuya antigüedad obliga a una comparación rigurosa.

La edad importa, pero el argumento verdaderamente poderoso es otro: el Palmar conserva la memoria física de una tradición que ayudó a transformar la sociedad cubana y que, más de siglo y medio después, continúa viva.

Además, el béisbol cubano posee desde sus orígenes una dimensión internacional. Estuvo conectado con Estados Unidos y el Caribe, sus jugadores viajaron y compitieron en otros países y Cuba se convirtió en uno de los territorios fundamentales para comprender la expansión de este deporte fuera de su lugar de origen.

El Palmar forma parte de esa historia. Para que esa posible candidatura llegue a buen puerto sería necesario investigar mucho más, reunir documentos, profundizar en archivos, comparar el sitio con otros escenarios deportivos históricos y demostrar con rigor su autenticidad, integridad, protección y gestión, requisitos indispensables para cualquier aspiración ante la Unesco.

Pero la dificultad de ese proceso no disminuye el valor de la idea. Al contrario, revela la necesidad de estudiar con mayor profundidad un patrimonio que ya cuenta con más de siglo y medio de historia documentada, un acontecimiento fundacional, figuras inmortales, generaciones de aficionados, la condición de Monumento Nacional y el reconocimiento del béisbol como Patrimonio Cultural cubano.

Y posee algo especialmente valioso: la historia y la vida cotidiana todavía comparten el mismo terreno.

Las gradas y el césped del Palmar han visto cambiar el país. Cambiaron los uniformes, las reglas, las organizaciones y los protagonistas, pero el juego permaneció, convertido en una de las expresiones culturales que mejor explican a Cuba.

Ahí radica su posible dimensión universal. El patrimonio de la humanidad suele asociarse con palacios, fortalezas, ciudades antiguas, iglesias o paisajes naturales, pero también puede encontrarse en un escenario deportivo cuando su existencia está inseparablemente vinculada con la evolución cultural de un pueblo y cuando esa historia trasciende sus propias fronteras.

Cuba ya reconoce al béisbol como parte de su patrimonio. El Palmar de Junco ofrece un lugar concreto desde el cual contar cómo esa pasión comenzó a echar raíces y terminó convirtiéndose en parte de la identidad nacional.

Quizás el mundo necesite conocer mejor este viejo terreno matancero y Cuba deba asumir el desafío de investigar hasta dónde alcanza su verdadero valor universal.

Porque el Palmar de Junco no conserva solamente la memoria de un partido, conserva la memoria de cómo un juego llegó a convertirse en parte de Cuba. Y esa historia, más de 150 años después, todavía se está jugando.

Boris Luis Cabrera/ ACN