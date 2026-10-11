Matanzas inaugura festival deportivo recreativo por su aniversario 333

Este sábado inició en el área del Viaducto yumurino un festival deportivo recreativo en saludo al aniversario 333 de la fundación de la ciudad de Matanzas, una jornada que se extenderá durante este fin de semana y hasta el próximo 12 de octubre.

La cita reunió a matanceros de distintas edades en torno al deporte y la recreación.

El festival forma parte de las actividades dedicadas a la fecha que cada 12 de octubre convoca a los habitantes de la Atenas de Cuba a celebrar su historia y su identidad.

Más allá del carácter festivo, la propuesta pone en valor el papel de la comunidad. El Viaducto, uno de los espacios más emblemáticos de la urbe, se convirtió así en punto de encuentro para compartir en familia, entre vecinos y amigos.

Las actividades otorgan un lugar especial a los jóvenes. La práctica del deporte y las opciones de recreación sana constituyen un camino para el desarrollo físico y la formación de valores y una alternativa para el aprovechamiento del tiempo libre.

Con esta jornada Matanzas rinde homenaje a su fundación del modo que mejor la describe: con movimiento, alegría y participación popular.