Lenacapavir, nuevo tratamiento contra el VIH

En el marco de los avances médicos más esperanzadores del año, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado oficialmente el uso de Lenacapavir, un nuevo medicamento inyectable para la prevención del VIH.

Este antirretroviral de acción prolongada se administra dos veces al año, lo que representa una alternativa eficaz y accesible frente a los tratamientos diarios tradicionales. Según ensayos clínicos, Lenacapavir ha demostrado prevenir la infección en casi todas las personas en riesgo.

A partir de 2027, se espera que 120 países de renta baja tengan acceso a una versión genérica del fármaco por solo 40 dólares anuales, gracias a un acuerdo internacional respaldado por Unitaid.

Sin embargo, el VIH sigue siendo una amenaza global. En 2024, se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones en todo el mundo. Los grupos más afectados incluyen a trabajadores sexuales, personas transgénero, usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas privadas de libertad y jóvenes.

La OMS ha subrayado que, aunque aún no existe una vacuna contra el VIH, Lenacapavir representa el avance más cercano hasta ahora. Su implementación podría cambiar el rumbo de la epidemia, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios de salud.

Con este nuevo paso, la ciencia ofrece una herramienta poderosa para enfrentar una enfermedad que, a pesar de los avances, continúa cobrando vidas y afectando a millones. La prevención, el acceso equitativo y la educación siguen siendo claves en la lucha contra el VIH.

