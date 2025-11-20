Parque Científico Tecnológico: cinco años de innovación, investigación y mercado

Con una cartera diversificada, el PCTM ha enfocado su gestión en unir la academia, el empresariado y el gobierno para materializar productos y servicios basados en ciencia y tecnología, potenciando la informatización y el avance digital en Matanzas.
Entre sus logros recientes destaca la Suite de Inteligencia Deportiva, capaz de monitorear atletas en tiempo real y aportar a la toma de decisiones en el ámbito deportivo nacional e internacional.
En estos cinco años, el parque ha promovido el desarrollo de empresas de base tecnológica y la transferencia de conocimiento, acompañando procesos de bancarización y digitalización de servicios.
La sociedad mercantil destaca por su modelo de gestión flexible y creativo, apostando por la interconexión, el capital humano y el impulso de startups innovadoras en sectores como la agroindustria, la salud y la administración pública.
El aniversario se celebra con el orgullo de haber tejido alianzas institucionales y forjado un espacio donde la innovación fluye entre la investigación y el mercado, transformando la realidad matancera y proyectando sus resultados en eventos nacionales e internacionales.
Coherente con los cuerpos legales puestos en vigor en la nación, la Sociedad Mercantil Parque Científico Tecnológico de Matanzas (PCT) se constituyó oficialmente el 19 de noviembre de 2020, y posee una amplia cartera de productos y servicios que puede consultarse en http://www.cientex.cu/.