Parque Científico Tecnológico: cinco años de innovación, investigación y mercado

Con una cartera diversificada, el PCTM ha enfocado su gestión en unir la academia, el empresariado y el gobierno para materializar productos y servicios basados en ciencia y tecnología, potenciando la informatización y el avance digital en Matanzas.

Entre sus logros recientes destaca la Suite de Inteligencia Deportiva, capaz de monitorear atletas en tiempo real y aportar a la toma de decisiones en el ámbito deportivo nacional e internacional.

En estos cinco años, el parque ha promovido el desarrollo de empresas de base tecnológica y la transferencia de conocimiento, acompañando procesos de bancarización y digitalización de servicios.