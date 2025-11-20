Participa poeta matancero en encuentro iberoamericano de poesía 

Durante la mañana de este lunes, víspera del inicio del evento, el Maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Miguel Ángel Vélez, entrevistó a los poetas Harold Alba, de Perú y el también editor y profesor, en la Biblioteca Colección Especial Bibliográfica Francisco J. Santamaría. Durante la mañana de este lunes, víspera del inicio del evento, el Maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Miguel Ángel Vélez, entrevistó a los poetas Harold Alba, de Perú y el también editor y profesor, en la Biblioteca Colección Especial Bibliográfica Francisco J. Santamaría.

El próximo miércoles Pérez García tomará parte del recital de poesía La vida es todo, junto a autores de Colombia, México y Cuba, por el 67 aniversario del centro de altos estudios.

Asimismo, se presentará el libro Inventar la vida, cuya edición estuvo a cargo del vicepresidente del Comité provincial de la UNEAC en Matanzas.

En esta edición del Festival de Trova y Poesía participan artistas de España, México, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.