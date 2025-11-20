20 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Participa poeta matancero en encuentro iberoamericano de poesía 

20 de noviembre de 2025 Jessica Mesa Duarte
El poeta matancero Leymen Pèrez García participará en el Encuentro Iberoamericano de Trova y Poesía que se celebrará en México, desde el 18 hasta el 28 de noviembre.
El poeta matancero Leymen Pèrez García participará en el Encuentro Iberoamericano de Trova y Poesía que se celebrará en México, desde el 18 hasta el 28 de noviembre.
Durante la mañana de este lunes, víspera del inicio del evento, el Maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Miguel Ángel Vélez, entrevistó a los poetas Harold Alba, de Perú y el también editor y profesor, en la Biblioteca Colección Especial Bibliográfica Francisco J. Santamaría.
El próximo miércoles Pérez García tomará parte del recital de poesía La vida es todo, junto a autores de Colombia, México y Cuba, por el 67 aniversario del centro de altos estudios.
Asimismo, se presentará el libro Inventar la vida, cuya edición estuvo a cargo del vicepresidente del Comité provincial de la UNEAC en Matanzas.
En esta edición del Festival de Trova y Poesía participan artistas de España, México, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.

Más entradas

Refuerzan sistema hidráulico en demarcación betancourense

20 de noviembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Parque Científico Tecnológico: cinco años de innovación, investigación y mercado

20 de noviembre de 2025 José Miguel Solís

Reencuentro con el arte de la arcilla

20 de noviembre de 2025 Gicel Guerra de la Riva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *