Refuerzan sistema hidráulico en demarcación betancourense

Con la premisa de garantizar la estabilidad y eficiencia del sistema hidráulico, la brigada de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, junto a autoridades locales y la participación popular, refuerzan la infraestructura y la coordinación interinstitucional en beneficio de los residentes del batey “Arcoiris”, perteneciente a la demarcación de Manuelito en Pedro Betancourt.

De acuerdo con Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, la inversión y las acciones de mantenimiento responden directamente a planteamientos formulados por los electores de la zona, que han señalado de manera reiterada las dificultades persistentes en el suministro del preciado líquido.

El dirigente explicó que los trabajos incluyen la reparación de una fractura en uno de los empates de la nueva conductora que enlaza las estaciones de bombeo del Consejo Popular “Güira de Macuriges” y el rebombeo de la turbina No. 14, componentes clave para el suministro de agua de la comunidad manolitense.

Para ello, agregó, se cuenta con el respaldo de las autoridades locales, el acompañamiento de organismos estatales y entidades implicadas, así como con el equipamiento técnico necesario, en un esfuerzo conjunto por optimizar el acceso de la población a este bien indispensable.

Asimismo, Surí González reconoció la entrega de los operarios en la ejecución de las tareas, pese a las dificultades del terreno y las condiciones climáticas adversas, y destacó el impacto positivo de estas acciones en la calidad de vida de los residentes, especialmente en la continuidad y fiabilidad del servicio en las circunscripciones beneficiadas

Fotos: Facilitadas por el entrevistado.